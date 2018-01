Etti e Ituano goleiam na Série A-II O Etti Jundiaí manteve a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer o Araçatuba, por 3 a 0, nesta tarde, no estádio Jaime Cintra. O time, agora, soma 34 pontos, mas é seguido de perto por Ituano e Juventus, que conseguiram brilhantes goleadas. O Etti fez festa para o estreante Zinho, ex-Portuguesa Santista, que não decepcionou a torcida, abrindo o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Ele mesmo marcou o segundo aos 45 minutos. Mas o Araçatuba dificultou bastante a vitória do líder, que só foi consolidada aos 30 minutos do segundo tempo, quando Nenê marcou o terceiro gol. O Araçatuba (22) é o décimo colocado. Em Itu, um show de gols do Ituano que liquidou o Paraguaçuense por 5 a 0, com gols de Rui Barbosa e Ananias, contra, ainda no primeiro tempo e Fernando (3) na etapa final. O Ituano é vice-líder com 33 pontos, enquanto o Paraguaçuense convive com a ameaça do rebaixamento com apenas 15 pontos, na penúltima posição. A maior façanha desta primeira rodada do returno foi do Juventus, que goleou América, por 5 a 1, em São José do Rio Preto. Já no primeiro tempo, o time da capital venceu por 3 a 1. Marcos Denner (3) e Alex Alves (2) marcaram os gols do Juventus, enquanto Bilu fez o gol de honra do time americano. O Juventus(33) é terceiro colocado, enquanto o América (28) é quarto. Outra goleada da rodada foi conseguida pelo Santo André, dirigido pelo interino Élcio Minelli, que atropelou o São José, por 5 a 0, no Vale do Paraíba. Os gols foram marcados por Nei Júnior, Fábio Reis, Sandoval, Humberto e Sérgio Baresi. O Ramalhão (27) é quinto colocado e continua na briga pelo acesso, enquanto o São José (12) é o lanterna e o mais cotado para ser rebaixado à Série A-3. Em São Carlos, o Sãocarlense (23) na nona posição, mostrou evolução sob o comando do técnico Márcio Fernandes e venceu o bom time do Olímpia, por 2 a 1, com gols de China e Dé, com Paulinho diminuindo para o Olímpia (25) quinto colocado. Num jogo equilibrado, Comercial e Mirassol empataram em 3 a 3, em Ribeirão Preto. O ponto extra ficou com o Mirassol, que venceu nos pênaltis, por 4 a 3. Os gols do time vencedor foram marcados por Moisés, Andradina e Adriano Luis, com Luisão, Juliano e Genilson marcando para o Comercial (20). O Mirassol (19) vai escapando das últimas posições. Outro time que melhorou bem sua situação foi a Francana, que chegou aos 21 pontos ao vencer o Bragantino, por 4 a 2. Os gols da Francana foram marcados por Geia, Washington Fubá, Renatinho e Wagner, com Junior e Fransérgio diminuindo para o Bragantino (1 8) na antepenúltima posição. A rodada - Etti Jundiaí 3 X 0 Araçatuba, São José 0 X 5 Santo André, América 1 X 5 Juventus, Comercial (3) 3 X 3 (4) Mirassol, Ituano 5 X 0 Paraguaçuense, Sãocarlense 2 X 1 Olímpia, Francana 4 X 2 Bragantino e Nacional 2 X 0 Rio Preto. Classificação - 1) Etti Jundiaí 34; 2) Ituano 33; 3) Juventus 31; 4) América 28; 5) Santo André e Nacional 27; 7)Olímpia 25; 8) Rio Preto e Sãocarlense 23; 10) Araçatuba 22; 11) Francana 21; 12) Comercial 20; 13) Mirassol 19; 14) Bragantino 18; 15) Parag uacuense 15; 16) São José 12.