Etti e Ituano vencem na Série A-2 O Etti Jundiaí (46 pontos) goleou com facilidade o Comercial (23), por 7 a 0, em casa, hoje à noite, e continua tranqüilo na liderança isolada da Série A2 do Campeonato Paulista após 21 rodadas. Cinco dos gols foram marcados até os 28 minutos do primeiro tempo. Zinho marcou três, Dedimar, dois, Luís Carlos Goiano e Jean Carlo completaram o marcador. O Ituano (45), também com o apoio da torcida, não desperdiçou a chance de vencer o Nacional (29) por 3 a 1 e de perseguir o Etti de perto na briga pelo título e por uma das duas vagas do acesso à Série A1. O Araçatuba (31) bateu o Mirassol (26) por 3 a 2, enquanto a Francana (29) venceu o Sãocarlense (26) por 2 a 1. O Paraguaçuense (24), em casa, venceu o Rio Preto (30) por 2 a 0 e melhorou um pouco a sua situação. Em Bragança Paulista, o Bragantino (21) ficou apenas no empate sem gols, pela terceira vez consecutiva, contra o Olímpia (33) - nos pênaltis, também pela terceira vez seguida, o Bragantino perdeu, desta vez por 4 a 3. Nos jogos da tarde, o Juventus (40) manteve a terceira colocação após o empate por 2 a 2 contra o Santo André (39), mas perdeu por 2 a 0 nos pênaltis, na Rua Javari, à tarde. Em São José do Rio Preto, o América (33) bateu o lanterna São José (15) por 4 a 2.