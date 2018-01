Etti empata com o Vasco por 2 a 2 Etti Jundiaí e Vasco da Gama empataram, em 2 a 2, neste sábado à tarde, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pelo Torneio Rio-São Paulo. O resultado deixou o time paulista com seis pontos, três a menos que o time carioca. Atuando em casa e contando com a estréia do meia Jackson, o Etti Jundiaí diminuiu os espaços do Vasco a partir do meio-campo e foi para cima dos cariocas. Mesmo assim não criou muitas chances e apenas arriscou alguns chutes à longa distância. Mas aos 31 do primeiro tempo, o Etti abriu o placar depois que Fábio Gomes percebeu Jean Carlos sozinho na grande área. Ele recebeu a bola e teve calma para tocar na saída do goleiro Hélton. .A defesa pediu impedimento, que não aconteceu. No segundo tempo, Bechara, que também estreou, substituiu Jackson, ainda sem ritmo de jogo. Do lado do Vasco, saiu o apagado Donizete para a entrada de Ely Tadeu. Os primeiros minutos foram de estudos por parte dos dois times, muito concentrado no setor de meio-campo. O Vasco ameaçou sair em busca do empate, mas ficou exposto ao rápido contra-ataque do Jundiaí que ampliou o placar aos 19 minutos, em outro descuido da defesa vascaína. O atacante Nenê apareceu livre na grande área, driblou o goleiro Hélton e marcou o segundo do time da casa. No minuto seguinte, o Vasco diminuiu com um chute de fora da área de Léo Lima. A bola saiu forte, surpreendendo o goleiro Arthur. O gol animou o time carioca, que quase chegou ao empate aos 26 minutos quando Romário apareceu pela primeira vez com decisão. Ele pegou um rebote e mandou a bola na trave. Tocando bem a bola, o Vasco partiu em busca do empate, acuando o Etti em seu campo defensivo. Para reforçar seu sistema de marcação, Giba trocou Marcinho por Maurinho. Mas o Vasco chegou ao empate aos 38 minutos, quando Ely Tadeu fez bela jogada individual, cortando o zagueiro com a perna direita e chutando cruzado no ângulo direito de Arthur.