Etti enfrenta Bragantino em Jundiaí Bem perto de integrar a elite do futebol paulista, o líder Etti Jundiaí, com 56 pontos, enfrenta o Bragatino, neste domingo, às 15 horas, pelo Campeonato Paulista da Série A2. As duas equipes se enfrentam com objetivos diferentes. Enquanto o time de Jundiaí busca o tão sonhado acesso, o Bragantino luta desesperadamente para fugir do rebaixamento para a Série A-3. O técnico Giba calcula faltar apenas quatro pontos para garantir o acesso. Mas ele alerta seus jogadores, que o Bragantino é um time experiente e perigoso. O curioso é que o time de Bragança Paulista conta com sua base campeã paulista de 1990. O técnico é o ex-zagueiro Nei Pandolfo, que comanda os meias Alberto e João Santos e o atacante Mazinho. Não querendo se distanciar do líder Etti, o Santo André, com 48 pontos, entra em campo nesse domingo para enfrentar a Francana (33). O Santo André é o quarto colocado e também luta pelo o acesso. Outra equipe que sonha em subir para a primeira divisão é o Ituano. Nesta rodada, a equipe de Itu vai à Mirassol pegar o time da casa. O Sãocarlense (29) está ameaçado de rebaixamento, porque pode perder cinco pontos por ter escalado irregularmente o lateral Jamur na derrota por 4 a 2 para o Etti. Na vice-lanterna o time de São Carlos pega o Araçatuba (35), em Araçatuba. O São José (21), já conformado com o rebaixamento, enfrenta o Rio Preto (36) que perdeu o técnico Márcio Rossini para o União de Araras. Completando a rodada, o Comercial (26) recebe o Olímpia (36) e o América (36) enfrenta o Paraguaçuense (29). Confira os jogos deste domingo: Araçatuba x Sãocarlense; Etti Jundiaí x Bragantino; Santo André x Francana; São José x Rio Preto; América x Paraguaçuense; Mirassol x Ituano e Comercial x Olímpia Classificação: 1) Etti Jundiaí - 56 pontos 2) Juventus 50 3) Ituano 49 4)Santo André - 48 5) América, Rio Preto e Olímpia - 36 8) Nacional e Araçatuba - 35 10) Mirassol e Francana - 33 12) Paraguaçuense 29 13) Bragantino - 28 14) Comercial - 26 15) Sãocarlense - 24 16) São José - 21.