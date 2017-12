Etti espera disputar a Copa do Brasil O Etti Jundiaí espera que a CBF confirme logo a sua vaga na Copa do Brasil de 2002. Segundo o regulamento da competição, prestes a ser divulgado oficialmente, serão 64 participantes: 24 da primeira divisão nacional (fora São Caetano, Atlético-PR, Flamengo e Grêmio, que jogarão a Libertadores), 28 da Série B do Brasileiro e mais 12 da Série C. Como o time de Jundiaí foi o campeão da Série C, a vaga é praticamente certa. A Copa do Brasil será mais um competição importante para o Etti no primeiro semestre, já que o time está garantido no Torneio Rio-São Paulo. Por isso, a diretoria busca reforçar o elenco. Por enquanto, a prioridade é renovar contrato do técnico Giba e do atacante Jean Carlos. Eles já apresentaram suas propostas ao clube e aguardam uma resposta. Depois da boa campanha na Série C, alguns jogadores do Etti chamaram a atenção de outros clubes. É o caso do zagueiro Tiago e do goleiro Artur, que interessam ao Cruzeiro.