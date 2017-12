Etti está muito perto da 1ª divisão O Etti Jundiaí pode garantir nesta quinta-feira, por antecipação, sua vaga na 1ª divisão do futebol paulista. Na rodada de amanhã da Série A-II, a equipe de Jundiaí precisa vencer a Francana, na casa do adversário, e torcer para as derrotas de Juventus e Santo André, que jogam, respectivamente, contra Paraguaçuense e Rio Preto. Os dois concorrentes diretos do Jundiaí, também jogam fora de casa. O campeonato paulista da Série A-II está na 27ª rodada. Os dois primeiros colocados garantem o acesso para a Série A-I e os dois últimos serão rebaixados para a Série A-III. Só faltam quatro jogos para cada time. A rodada desta quinta-feira, que começa às 15 horas, é importante também para os clubes que lutam contra o rebaixamento. O Etti Jundiaí é líder absoluto com 59 pontos. Orientado pelo técnico Giba (ex-Santos), a equipe venceu seus últimos três jogos. Com 33 pontos, a Francana ocupa a 11ª posição e ainda luta contra o rebaixamento. Com 53 pontos ganhos, o vice-líder Juventus tem uma missão difícil em Paraguaçu Paulista. O Paraguaçuense (29) está ameaçado pelo descenso e contaria ainda com um prêmio extra - de Ituano e Santo André - para vencer. Com 51 pontos, o Santo André ocupa a terceira posição e também tem um desafio contra o Rio Preto (39), em São José do Rio Preto. O Ituano, que soma 50 pontos e ainda sonha com o acesso, tem um jogo teoricamente mais fácil. Enfrenta o América de Rio Preto (39), em casa. O América já não tem mais pretensões no campeonato. A principal novidade é a estréia do técnico Luis Carlos Martins, contratado para levar o time ao acesso depois da demissão do veterano João Francisco. Este jogo será transmitido, ao vivo, pela ESPN Brasil. Na luta desesperada para fugir do rebaixamento, o principal duelo acontecerá em São Carlos, onde o Sãocarlense (29) recebe o Comercial (28), num clássico regional. O time da casa vai estrear o técnico Eli Carlos, que chega com a missão de livrar o time da Série A-3. O problema é que o Sãocarlense pode perder cinco pontos no Tribunal de Justiça, por utilizar um jogador irregularmente. No caso, o time perderia cinco pontos e ficaria em situação complicada. O Bragantino (28) busca a reabilitação, depois de ser goleado pelo Etti, por 4 a 1, diante do tranqüilo Araçatuba (38). O São José (21), praticamente rebaixado, joga suas últimas esperanças contra o Nacional (35) na capital. A derrota pode decretar o fim do time do Vale do Paraíba na Série A-2. Completando a rodada, um jogo sem nenhum valor: Olímpia (37) diante do Mirassol (35). A rodada - Francana X Etti Jundiaí, Ituano X América, Rio Preto X Santo André, Paraguaçuense X Juventus, Sãocarlense X Comercial, Bragantino X Araçatuba, Nacional X São José e Olímpia X Mirassol. Classificação - 1) - Etti Jundiaí 59; 2) - Juventus 53; 3) - Santo André 51; 4) - Ituano 50; 5) - América e Rio Preto 39; 7) - Araçatuba 38; 8) - Olímpia 37; 9) - Nacional 35 e Mirassol; 11) - Francana 33; 12) - Paraguaçuense 29 e Sãocarlense 29; 14) - Comercial e Bragantino 28; 16) - São José 21.