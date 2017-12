Etti fica mais perto do acesso na A2 O Etti está muito próximo de garantir o acesso dentro do Campeonato Paulista da Série A2. Na deste domingo, o time de Jundiaí venceu o Rio Preto por 1 a 0 e manteve a liderança isolada, com 62 pontos. Matematicamente ainda faltam dois pontos para a cidade festejar seu retorno à elite paulista. A briga pela segunda vaga está com outros três clubes: Santo André e Juventus, ambos com 57 pontos, e Ituano, com 55. Depois da realização da 28ª rodada, agora faltam apenas duas rodadas para o término da competição, com o campeão e vice-campeão garantindo vagas na série A-1 do próximo ano. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A3. O bom público presente ao estádio Dr. Jaime Cintra, em Jundiaí, ainda não pôde comemorar o acesso. Mas o Etti voltou a vencer, mesmo enfrentando muitas dificuldades para superar o bem armado esquema defensivo do Rio Preto. O gol da vitória foi marcado por Marcinho, aos 33 minutos do segundo tempo. Na Rua Javari, em São Paulo, Juventus e Ituano fizeram um grande jogo: 2 a 2. Na decisão por pênaltis, o time de Itu venceu por 2 a 1 e ficou com o ponto extra. O primeiro tempo foi dominado pela equipe visitante, que abriu 2 a 0, com gols de Didi e Silvinho. Mas na etapa final, o Juventus reagiu e chegou ao empate com Alex Alves e Edvaldo. Os dois continuam na briga direta pelo acesso. Outro concorrente, o Santo André, sofreu para vencer o Nacional por 1 a 0, com gol de Odair, aos 34 minutos do primeiro tempo. O time do ABC tem o mesmo número de pontos que o Juventus (57), mas é o vice-líder por causa do maior número de vitórias - 16 contra 15. O Bragantino deu um passo importante para fugir do rebaixamento, depois de vencer o Comercial por 2 a 1, em pleno estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O veterano meia Alberto marcou os dois gols da equipe de Bragança, enquanto Glauco descontou. Mas a grande surpresa da rodada foi mesmo o São José, que venceu o Paraguaçuense por 1 a 0, com gol de Adriano. Esta foi a segunda vitória seguida da equipe, que dá sinais de que pode escapar do descenso, embora ainda seja o lanterna do campeonato, com 27 pontos. O São José foi beneficiado pela derrota do Sãocarlense para o Mirassol, por 5 a 0, em Mirassol, com gols de Andradina (2), Moisés (2) e Cacá. O Sãocarlense ainda pode perder cinco pontos no Tribunal de Justiça da FPF, nesta segunda-feira, por ter usado o jogador Jamur diante do Etti. Em Rio Preto, o Olímpia ganhou o ponto extra em cima do América, depois do empate de 2 a 2 no tempo normal. Os gols do Olímpia foram marcados por Luis Carlos e Clodoaldo, enquanto Igor e Joevânio anotaram para a equipe da casa. Completando a rodada, o Araçatuba venceu a Francana, de virada, por 2 a 1. Marcelo Henrique abriu o placar para o time de Franca, mas Fabrício e André Cunha viraram para o Araçatuba. Resultados da rodada: Araçatuba 2 x 1 Francana; Juventus (1) 2 x 2 (2) Ituano; Etti Jundiaí 1 x 0 Rio Preto; Santo André 1 x 0 Nacional; São José 1 x 0 Paraguaçuense; América (0) 2 x 2 (2) Olímpia; Mirassol 5 x 0 Sãocarlense e Comercial 1 x 2 Bragantino. Classificação: 1) Etti Jundiaí - 62 2) Santo André e Juventus -57 4) Ituano - 55 5) Olímpia - 42 6) Araçatuba - 41 7) América - 40 8) Rio Preto - 39 9) Mirassol - 38 10) Francana - 36 11) Nacional - 35 12) Bragantino - 34 13) Sãocarlense - 32 14) Paraguaçuense - 29 15) Comercial - 28 16) São José - 27