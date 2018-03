Etti ganha do Ituano nos pênaltis Mesmo sem vencer, o Etti Jundiaí ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Paulista da Série A-2. O time empatou com o Ituano, sem gols, em Itu, mas levou o ponto extra na cobrança de penalidades máximas. O Etti (50) tem quatro pontos de vantagem sobre o próprio Ituano (46) e continua sendo um dos favoritos para garantir o acesso na próxima temporada. O jogo foi bastante equilibrado, com os dois times demonstrando muitas preocupações defensivas. O resultado acabou sendo justo, mas como perdeu a disputa de pênaltis, o Ituano não somou ponto. Quem mais subiu na 23ª rodada foi o Santo André (45), que mesmo fora de casa, venceu o Olímpia (33), por 2 a 0, com dois gols do artilheiro Sandro Gaúcho. O Juventus (44) somou um ponto em casa ao empatar com o Bragantino (26) em 1 a 1, com o time de Bragança levando a melhor na cobrança de penalidades máximas - 4 a 3. Os dois gols saíram no final do jogo, com Edivaldo abrindo o placar aos 36 minutos e Cléber empatando aos 48 minutos, portanto, nos acréscimos. O América (36) voltou a vencer em São José do Rio Preto e muito bem goleando a Francana (31), por 4 a 0, com gols de Eder, Bilu, Biro e Paulinho Marília. Mas o Rio Preto (33) se deu mal, fora de casa, no clássico regional com o Mirassol (29), perdendo por 4 a 0. Os gols do Mirassol foram marcados por Andradina (3) e Maurício. Na briga para fugir do rebaixamento, o Comercial (26) somou um ponto em casa ao empatar com o Nacional (32) sem gols. Na cobrança de pênaltis, o Comercial venceu por 3 a 1. Em São Carlos, o Sãocarlense (28) empatou em 2 a 2 com o lanterna São José (17), com Ailton e Eliseu marcando para o time da casa, enquanto Willian marcou os dois gols do São José. Nos pênaltis, o Sãocarlense ganhou por 2 a 1. Confira os resultados: Juventus (3) 1 x 1 (4) Bragantino; América 4 x 0 Francana; Paraguaçuense 3 x 4 Araçatuba; Ituano (2) 0 x 0 (3) Etti Jundiaí; Olímpia 0 x 2 Santo André; Sãocarlense (2) 2 x 2 (1) São José; Mirassol 4 x 0 Rio Preto e Comercial (3) 0 x 0(1)Nacional. Classificação - 1) Etti Jundiaí - 50 pontos; 2) Ituano - 46; 3) Santo André - 45; 4) Juventus - 44; 5) América - 36; 6)Araçatuba - 34; 7)Olímpia e Rio Preto - 33; 9)Nacional - 32; 10)Francana - 31; 11)Mirassol - 29; 12) Sãocarlense - 28; 13) Comercial e Bragantino - 26; 15) Paraguaçuense - 24 e 16) São José - 17 pontos.