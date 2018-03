Etti goleia e lidera A-2 O Etti Jundiaí continua dando as cartas dentro do Campeonato Paulista da Série A-2, confirmando seu favoritismo ao título da temporada. Nesta terça-feira, mesmo jogando fora de casa, o Etti goleou o Mirassol por 4 a 1, mantendo a ponta da competição com 37 pontos ganhos. Os gols do líder foram marcados por Jean Carlo, Marcinho (2) e Fábio Vidal, enquanto Moisés fez o gol de honra para o Mirassol, antepenúltimo colocado, com 19 pontos. O vice-líder é o Ituano, que tem um ponto a menos do Etti depois da vitória, também fora de casa, sobre o Rio Preto, por 2 a 0, com gols de Fernando Gaúcho. O time de Rio Preto manteve a oitava posição com 23 pontos. O Juventus também mantém a boa campanha, mesmo tendo enfrentado dificuldades para vencer o Comercial por 1 a 0, em plena Rua Javari, com gol de Anderson. O Juventus é terceiro colocado, com 34 pontos, enquanto o Comercial continua nas últimas posições, com 20 pontos. Bom resultado conseguiu o América, que segurou o empate com o Santo André, no ABC, em 1 a 1. O artilheiro Jajá marcou para o Santo André (28), enquanto o veterano Tiba marcou para o América (30). Na cobrança de penalidades, o América ficou com o ponto extra (3 a 2). O Olímpia reabilitou-se da derrota para a Sãocarlense ao vencer a Francana, por 2 a 1. Silva e Fabinho marcaram para o Olímpia (28), enquanto Fabiano descontou para a Francana (21). Bragantino (20) e Nacional (28) fizeram um jogo muito equilibrando, justificando o empate de 1 a 1, com gols de Nei Bala para o Nacional, e Rogerinho para o Braga. Na cobrança de pênaltis, o time da casa garantiu o ponto extra. A rodada apresentou duas surpresas. Uma delas foi a derrota do Araçatuba, em casa, para o lanterna são José, por 2 a 1, no jogo que marcou as estréias dos técnicos Marco Antonio Machado, do Araçatuba (22) e de Diéde Lameiro no São José (15). Ricardo Miranda abriu o placar para o time da casa, mas no segundo tempo Marcos Venâncio e Adriano viraram o jogo. A outra surpresa foi a vitória do Paraguaçuense (18) sobre o Sãocarlense (23), por 1 a 0, com gol de Marquinhos Paraíba. Esta foi a primeira vitória do técnico Juninho Fonseca no comando do time.