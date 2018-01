Etti: Jackson e Bechara podem estrear Os meias Jackson e Bechara devem ser as principais novidades do Etti Jundiaí no sábado, contra o Vasco da Gama, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pelo Torneio Rio-São Paulo. Os dois já realizaram os testes físicos e já estão treinando com os demais jogadores. Bechara, inclusive, participou do jogo-treino envolvendo os reservas de Etti e Guarani, segunda-feira, quando o time jundiaiense venceu por 3 a 2. "Foi bom este primeiro contato com a bola. Acredito que contra o Vasco já esteja pronto para jogar", disse o jogador, que já teve passagens por Ceará, Fortaleza, Botafogo-SP, Portuguesa e ano passado esteve no São Caetano. Já o meia Jackson nem entrou em campo. Ele ficou apenas aprimorando a parte física e também espera ter uma chance com o técnico Giba. "Desde que saí do Inter-RS estou treinando. Este tempo foi útil para readquirir a forma física. Agora o que preciso é de ritmo de jogo e só vou conseguir se estiver jogando", disse Jackson. Para enfrentar o Vasco, o técnico Giba mais uma vez terá todos os jogadores à sua disposição. A dúvida está concentrada apenas no meio-campo, onde Bechara, Jackson e Ricardinho, que vinha atuando como titular, brigam por um lugar no time. O Jundiaí tem cinco pontos na competição.