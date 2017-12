Etti joga pelo acesso e título da A-2 O Etti Jundiaí está muito próximo da Série A-1. Para isso, precisa somar dois pontos contra o Nacional, neste sábado, às 15 horas, em São Paulo, na abertura da penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Além de garantir o acesso, o Etti pode de quebra levar o título da segunda divisão paulista e acabar com a fila de 15 anos fora da principal divisão do futebol paulista. O jogo será transmitido, ao vivo, pela Espn Brasil. Somando dois pontos, o time de Jundiaí chegaria aos 64. Neste caso, mesmo se Santo André (57), Juventus (57) e Ituano (55) vençam suas duas últimas partidas, não alcançará o líder. Mas estes clubes, na teoria, brigam pelo vice-campeonato e que também garante uma vaga na Série A-1. Os dois pontos viriam em caso de empate com gol no tempo normal e a conquista do ponto extra nos pênaltis. Para evitar tantas contas, o objetivo do Etti é brigar pela vitória e somar três pontos. A expectativa é de festa nas ruas de Jundiaí. Apesar dos fracassos anteriores, os torcedores sabem que desta vez, dificilmente, o acesso escapa. No ano passado, o Etti acabou sendo derrotado pelo São Caetano nas finais e não subiu, porque apenas o campeão garantia vaga. Em 1999, a equipe foi eliminada pela Ponte Preta nas semifinais. Apesar de terem o mesmo número de pontos, a Ponte levou vantagem no critério de desempate. Além da Ponte, o América de São José Rio Preto também subiu. Na tarde da última quinta-feira, a diretoria já se adiantou e conseguiu um carro do Corpo de Bombeiros para receber os jogadores, caso o acesso seja conquistado neste sábado. A torcida lotou 20 ônibus para acompanhar o time em São Paulo. Para o técnico Giba, ex-Santos, a vaga e o título virão na hora certa. "Temos uma grande chance de definir tudo neste jogo contra o Nacional. Caso contrário, vamos buscar o titulo na última rodada", quando o Etti recebe, em casa, o Paraguaçuense. O time está definido, sem Marcinho, Nenê e Izaías, todos suspensos. O ataque ainda continua sem Jean Carlos, machucado. Estes problemas, porém, não tiram a confiança do treinador que aposta na força do seu elenco. "Os que entram sabem o que precisam fazer", garante Giba. No ataque entra Sandro Sotilli e Marlon no meio-campo. Pelo lado do Nacional, o técnico Túlio Tangione Neto, disse que vai fazer de tudo para acabar com a pose do adversário. O time é 11º colocado, com 35 pontos, não corre risco de rebaixamento, que era seu objetivo inicial como estreante na Série A-2. Ninguém confirma se haverá uma premiação extra por vitória, que será ofertado pelos concorrentes diretos do Etti. A penúltima rodada da Série A-2 será completada domingo, com mais sete jogos. A Espn Brasil vai mostrar, ao vivo, o jogo entre Olímpia e Juventus, às 15 horas, em Olímpia.