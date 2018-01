Etti Jundiaí contrata atacante Cléber No mesmo dia em que perdeu o meia Ricardinho, que pediu a rescisão de contrato, o Etti Jundiaí contratou mais um reforço. É o atacante Cléber, de 29 anos, que foi revelado no América de São José do Rio Preto e estava na Portuguesa. O jogador assinou contrato até o final do Torneio Rio-São Paulo. "É sempre bom chegar a um grande clube. O Etti tem muita estrutura e isso facilita o jogador a realizar um grande trabalho. Chego com muita disposição para ajudar a conquistar vitórias", afirmou Cléber. Depois de um bom começo de carreira no América, Cléber não tem conseguido se firmar num clube. Ele já passou pelo Mogi Mirim, Kyoto Purple Sanga (Japão), Coritiba, Mérida (Espanha) e Portuguesa. Também teve uma passagem rápida pelo Guarani, onde sofreu seguidas contusões, disputou apenas dois jogos e foi dispensado pela diretoria. "Não tive muito o que comemorar no Guarani, mas sei que tenho potencial para vencer no Etti. O que passou, passou", avisou o atacante, que deverá disputar com Nenê uma vaga de titular no ataque da equipe de Jundiaí.