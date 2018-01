Etti Jundiaí surpreende Flu: 3 a 0 O Etti Jundiaí surpreendeu o Fluminense e derrotou o time carioca por 3 a 0 neste sábado, em Jundiaí, na abertura da sexta rodada do Torneio Rio-São Paulo. Com os três pontos conquistados, o time jundiaíense agora é quarto colocado, com nove pontos, ao lado do Vasco da Gama. O Fluminense, com a derrota, caiu para a sexta colocação. O meia Marcinho e o atacante Jean Carlos, que marcou dois gols, foram os destaques da partida. O Etti Jundiaí começou o jogo melhor colocado em campo do que o Fluminense. Em uma tarde inspirada, o meia Marcinho comandou o meio-campo jundiaíense, que atraiu a marcação carioca para seu campo de defesa e partiu em rápidos contra-ataques em busca do gol. O esquema e a velocidade do adversário confundiu o Fluminense, que cedeu a pressão do Jundiaí durante todo o primeiro tempo. Logo aos 14 minutos, o Etti Jundiaí abriu o placar. Marcinho subiu pela ponta direita e mesmo marcado por Marcão, acertou um belo cruzamento de três dedos, na cabeça de Jean Carlos, que subiu sozinho e mandou a bola para o fundo das redes de Murilo. Com o placar adverso, o Fluminense foi ao ataque e cedeu ainda mais aos contra-ataques. O segundo gol saiu aos 26 minutos. Marcinho bateu escanteio na ponta esquerda e Nenê escorou para trás, onde Vagner Mancini chutou meio desajeitado para marcar 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, o Etti Jundiaí ainda teve outra boa chance de marcar com Marcinho, que recebeu de Nenê, driblou Régis, mas se perdeu com a bola que sobrou para Murilo. No segundo tempo, o os pedidos de maior atenção feitos pelo técnico Oswaldo de Oliveira aos jogadores do Fluminense tiveram resultado e o time carioca voltou melhor a campo, com o atacante Marco Brito no lugar de Caio. Aos 17 minutos, Magno Alves quase diminuiu para o Fluminense. Ele recebeu de Roger e chutou com força, da entrada da área, mas a bola acertou a trave. Desesperado atrás do gol, o Fluminense novamente abriu sua defesa e o Etti Jundiaí aproveitou para aumentar o placar, aos 25 minutos, quando Jean Carlos recebeu na entrada da área e de perna direita chutou fraco. A bola entrou no canto direito do goleiro Murilo. Tentando se recuperar, Oswaldo Oliveira mexeu ainda mais no Fluminense, promovendo, inclusive, a estréia do experiente meia Bismarck, recém-chegado do Japão. Mas o time de Jundiaí estava consciente em campo e soube segurar a vitória.