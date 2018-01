Etti-Jundiaí vence e garante liderança Mesmo jogando fora de casa, o Etti-Jundiaí fez valer sua condição de líder da Série A-2 do Campeonato Paulista e venceu o Paraguaçuense, penúltimo colocado, por 3 a 0. A vitória garantiu ao time de Jundiaí a liderança na virada de turno da competição, com 31 pontos. O Ituano também cumpriu o seu papel e venceu o Santo André por 2 a 1 em Itu. Com o resultado, o time dirigido por João Francisco segue na segunda colocação, com 30 pontos, apenas um atrás do Etti. Em Bragança Paulista, o América venceu por 3 a 2 e frustrou torcida do Bragantino, que gostaria de ver o time mais distante da zona de rebaixamento. Com a vitória o América acumula 28 pontos e o Bragantino 18. Em São Carlos, o Grêmio Sãocarlense começou assustando o Juventus, e saiu na frente. Ainda no primeiro tempo o time da capital mostrou superioridade e virou o jogo em 2 a 1. No final do segundo tempo o Sãocarlense buscou o empate mas perdeu o ponto extra nos pênaltis. Em Olímpia, o time da casa ajudou a complicar a situação do Santo André, que deu trabalho, mas terminou o primeiro turno como o principal candidato ao rebaixamento. O Olímpia venceu por 3 a 2 e deixou o São José na última posição, com apenas 12 pontos. Em Rio Preto, Comercial e Rio Preto empataram em 2 a 2. Nos pênaltis o time da casa levou o ponto extra (2x1). A Francana perdeu em casa para o Mirassol por 2 a 0. No sábado, o Nacional goleou o Araçatuba por 7 a 1 em São Paulo, no jogo de abertura da rodada.