Etti muda meio-campo contra Guarani Para buscar a reabilitação dentro do Torneio-Rio São Paulo, domingo, contra o Guarani, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, o técnico Giba terá de mexer no seu meio-campo. Depois de perder o experiente Vágner Mancini, contundido, o técnico não terá o meia Marcinho, suspenso por dois jogos pela expulsão diante do São Paulo, ainda na abertura da competição. A briga, agora, são por estas duas vagas no meio-campo que, em princípio, são disputadas por Léo, Maurinho e Bechara. Eles se revezaram no jogo-treino desta quarta-feira à tarde contra o Ituano, em Itu. O Etti venceu por 2 a 1. Por outro lado, dois jogadores foram liberados pelo departamento médico: o atacante Nenê e o zagueiro Tiago, que já treinou ao lado do experiente Márcio Santos, que deve mesmo fazer sua estréia no time no lugar de Anderson, que está suspenso. "Vou confirmar a escalação só na sexta-feira", assegurou Giba, que não sabe ainda se o atacante Cléber, emprestado pela Portuguesa, iniciará o jogo. "É uma boa opção", desconversou. A diretoria está na expectativa de receber um grande público, domingo, no Jaime Cintra, por conta da rivalidade existente entre as cidades de Jundiaí e Campinas. Por isso, os ingressos já foram colocados à venda. Com nove pontos, o Jundiaí é o último colocado entre os clubes paulistas e, ainda, convive com a ameaça do rebaixamento.