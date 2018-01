Etti no ataque pega o Botafogo no Rio Mesmo respeitando o Botafogo, o Etti Jundiaí entra em campo, às 16 horas deste domingo, no Maracanã, pelo Rio-São Paulo, apostando na força do ataque. O time carioca está em crise. Uma greve de 24 horas realizada pelos jogadores tumultuou o Botafogo durante a semana. A atitude deu resultado: o salário do mês de janeiro foi pago pela diretoria. Já no Etti, só entusiasmo. A coragem do "novato" time de Jundiaí está ligada a personalidade do técnico Giba, considerado pé-quente. Desacreditado no início, o Jundiaí passou a ameaçar os "grandes", como provou na vitória sobre o Fluminense, por 3 a 0. Agora, o desafio é vencer pela primeira vez fora de casa. "Meu time é franco-atirador?, ressalta Giba. Para não alterar o bom ambiente, Giba confirmou a mesma escalação do último jogo, diante do clube das Laranjeiras. Bechara e Cléber serão opções. O técnico do Botafogo, Abel Braga, elogiou a equipe paulista. "Eles são terríveis no contra-ataque", disse o treinador. A arma de Abel novamente deverá ser o atacante Dodô. Ele já marcou 8 gols no torneio e enfrentará pela primeira vez o Etti.