Etti perde e adia festa na Série A2 Ainda não foi desta vez que o Etti garantiu seu acesso à primeira divisão do futebol de São Paulo. Ao contrário, a 27ª rodada foi muito negativa para o time de Jundiaí, que perdeu para a Francana por 1 a 0, em Franca, mas ainda mantém a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A2, com 59 pontos. Faltam três rodadas para o término da competição, que vai garantir o acesso ao campeão e vice. Os outros clubes que brigam pelas vagas na primeira divisão estadual venceram. O vice-líder Juventus ganhou por 1 a 0, fora de casa, do Paraguaçuense. O Santo André também jogou fora de seu estádio e manteve a terceira posição, ao vencer o Rio Preto por 2 a 0. Já o Ituano fez 3 a 0 no América, em Itu, ficando em quarto lugar no campeonato. O gol que adiou a festa da torcida do Etti foi marcado pelo veterano artilheiro Roberto Carlos, ainda no primeiro tempo do jogo em Franca. O time de Jundiaí não teve uma boa atuação e não teve forças para reagir. Em Itu, o artilheiro Didi, ex-Corinthians, comandou a vitória do Ituano sobre o América. Em São José do Rio Preto, Humberto e Adãozinho (pênalti) marcaram os gols da importante vitória do Santo André sobre o Rio Preto. O herói na vitória do Juventus foi Marcos Dener, que marcou aos 29 minutos do segundo tempo. Na briga para fugir do rebaixamento, o Sãocarlense goleou o Comercial por 4 a 0, deixando o time de Ribeirão Preto em situação complicada. Os gols foram marcados por Marco Aurélio (2), Dé e Marquinhos. O curioso é que o time de São Carlos continua em crise, com salários atrasados e a ameaça de greve dos jogadores - tanto que eles nem se concentraram. Esse clima foi decisivo para que o técnico Eli Carlos desistisse de fazer sua estréia no time, que acabou sendo dirigido por Mané, do time júnior. Mesmo com a vitória, o Sãocarlense ainda corre risco de cair para a terceira divisão, porque pode perder cinco pontos no Tribunal de Justiça por ter utilizado um jogador irregularmente diante do Etti Jundiaí. Se condenado, a pena é a perda de cinco pontos. O Bragantino deixou a vice-lanterna ao vencer o Araçatuba por 2 a 0, com gols de Goiano e Fernando, ambos no primeiro tempo. O São José escapou momentaneamente do rebaixamento com a vitória sobre o Nacional por 1 a 0, em São Paulo, com gol contra de Alexandre. Em Olímpia, o Olímpia venceu o Mirassol por 3 a 1, com gols de Luciano Patinha (pênalti), Hermes e Silva, enquanto Moisés diminuiu para o time visitante. A rodada: Francana 1 x 0 Etti Jundiaí, Ituano 3 x 0 América, Rio Preto 0 x 2 Santo André, Paraguaçuense 0 x 1 Juventus, Sãocarlense 4 x 0 Comercial, Bragantino 2 x 0 Araçatuba, Nacional 0 x 1 São José e Olímpia 3 x 1 Mirassol. Classificação: 1) Etti Jundiaí - 59 2) Juventus - 56 3) Santo André - 54 4) Ituano - 53 5) Olímpia - 40 6) América e Rio Preto - 39 8) Araçatuba - 38 9) Francana - 36 10) Nacional e Mirassol - 35 12) Sãocarlense - 32 13) Bragantino - 31 14) Paraguaçuense - 29 15) Comercial - 28 16) São José - 24