Etti quer os pontos do jogo de sábado O diretor geral do Etti Jundiaí, Marcos Bagatella, anunciou hoje que a Parmalat mobilizou seu corpo de advogados para ingressar com ação contra o São Paulo na Justiça Desportiva. O time mantido pela multinacional italiana quer os pontos da partida de sábado, pela Copa Rio-São Paulo, que terminou empatada em 3 a 3. O motivo é a escalação do atacante Reinaldo, autor de dois gols - sendo um deles de letra. A Parmalat alega que a escalação foi irregular, uma vez que o Corinthians tem o passe do atleta como garantia pelo pagamento da venda de Edílson ao Flamengo. O Etti protesta ainda contra o juiz Anselmo da Costa, que deixou de marcar um pênalti de Beletti sobre Nenê, aos 43 minutos do segundo tempo. E irá questionar a CBF da não inclusão da equipe na Copa Brasil. Quanto ao caso São Paulo, Bagatella conversou com diretores do Corinthians, para fornecerem dados aos advogados da Parmalat.