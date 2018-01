Etti quer recuperar a liderança O Etti Jundiaí joga amanhã contra o Rio Preto querendo recuperar a liderança isolada da Série A-2 do Campeonato Paulista. Como Ituano e Juventus jogam esta noite e estão a apenas um e dois pontos de diferença, respectivamente, o time de Jundiaí volta ao topo caso garanta uma simples vitória. Esta é a primeira vez, depois de três rodadas, que o Etti está com sua hegemonia contestada. Dirigido por Giba, a equipe faz uma das melhores campanhas do campeonato e está justificando a condição de favorito ao acesso até o momento. O mesmo não acontece com o Rio Preto, que ocupa a 9ª colocação, com 18 pontos. Mesmo jogando em casa nesta partida, a intenção é segurar o adversário e somar pontos para subir na classificação. A rodada tem mais um jogo amanhã. O Nacional, que ocupa a 8ª colocação e é dirigido pelo técnico Túlio Tangione, recebe o Santo André, que vem de uma seqüência de resultados negativos e busca a recuperação. De líder há algumas rodadas, o time do Grande ABC hoje ocupa a 5ª colocação. As duas partidas serão disputadas no período da tarde, a partir das 16 horas.