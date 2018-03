Etti reassume liderança da Série A-2 O Etti Jundiaí reassumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer o lanterna São José, por 3 a 1, no Vale do Paraíba, sendo favorecido pela derrota do Ituano para o Sãocarlense, por 3 a 1. O time jundiaiense soma 43 pontos, um a mais que o segundo colocado, Ituano, com 42. A 20ª rodada foi realizada neste domingo cedo, por causa das semifinais da Série A-1. A briga pelo acesso, em princípio, está concentrada com quatro times: Etti, Ituano, Juventus e Santo André. Bem superior tecnicamente, o Etti soube o momento certo de garantir a vitória. Jean Carlos abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, depois de receber um passe do veterano Zinho, com Nenê completando o placar, na etapa final, com mais do is gols. Nos acréscimos, Wilian fez o gol de honra do São José, que continua na última posição, com 15 pontos. Em São Carlos, Sãocarlense e Ituano realizaram um jogo bastante equilibrado. O time da casa conseguiu a reabilitação depois de duas derrotas seguidas e, agora, sob o comando do técnico Wálter Gama, que voltou ao time. Marco Aurélio abriu o placar, mas o artilheiro Rui Barbosa empatou para o Ituano. Ainda no primeiro tempo, o Sãocarlense fez 2 a 1, com André aos 45 minutos. No final do jogo, Nelson completou o placar. O Juventus somou dois pontos importantes contra o Mirassol (26) e ficou com com 39 na tabela. O time da capital saiu na frente, com 2 a 0, gols marcados por Zé Roberto e Marcos Denner. Mas o valente time da casa buscou o empate com Luis Gustavo e Cacá, este aos 45 minutos do segundo tempo. Na cobrança de pênaltis, o Juventus venceu por 3 a 2. O Santo André obteve uma importante vitória, em casa, diante do Araçatuba (28), por 2 a 1. Lélis (contra) e Moreno marcaram para o Santo André, quarto colocado, com 37 pontos, enquanto Renan diminuiu para o AEA. Em Ribeirão Preto, o técnico Varlei de Carvalho estreou com o pé direito levando o Comercial à vitória sobre o América. O único gol foi marcado por Israel aos 33 minutos do segundo tempo. Esta foi a segunda derrota seguida do técnico Juninho Fonseca, ex-Comercial e Paraguaçuense. Dois jogos terminaram empatados sem gols. O Olímpia, com 32 pontos, levou a melhor nos pênaltis contra o Paraguaçuense, com 21 pontos, por 5 a 4. O Rio Preto também levou o ponto nos pênaltis sobre o Bragantino, por 4 a 3. No sábado, na capital, Nacional e Francana empataram em 3 a 3. A Francana levou o ponto extra nos pênaltis, por 3 a 1. Confira os resultados: Santo André 2 x 1 Araçatuba; Mirassol (2) 2 x 2 (3)Juventus; São José 1 x 3 Etti Jundiaí; Comercial 1 x 0 América; Olímpia (5) 0 x 0 (4) Paraguaçuense; Rio Preto (4) 0 x 0 (3) Bragantino e Sãocarlense 3 x 1 Ituano. Confira a classificação da Série A-2: 1) Etti Jundiaí - 43 pontos 2) Ituano - 42 pontos 3) Juventus - 39 pontos 4) Santo André - 37 pontos 5) Olímpia - 32 pontos 6) América e Rio Preto - 30 pontos 8) Nacional - 29 pontos 9) Araçatuba - 28 pontos 10) Mirassol, Sãocarlense e Francana - 26 pontos 13) Comercial - 23 pontos 14) Paraguaçuense e Bragantino - 21 pontos 16) São José - 15 pontos.