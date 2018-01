Etti sem Zinho contra o Palmeiras O Palmeiras entrega as faixas de campeão da série A-2 para o Etti, neste sábado, a partir das 15 horas, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. A equipe local jogará sem uma de suas "estrelas" do acesso para a A-1, o atacante Zinho, que foi para o Goiás. Ele lamentou a despedida da cidade, onde foi tratado com "carinho", mas disse que jamais tinha ganho salário superior a R$ 30 mil. O Goiás prometeu pagar R$ 70 mil por mês ao jogador de 36 anos. Na partida comemorativa, o Etti jogará com uma camisa especial, anunciada como o uniforme "3". Segundo Vanoil da Rocha Pereira, das lojas Passarela, que produziu 300 camisas exclusivas para o evento, "essa será uma peça de colecionador", com o distintivo do clube em alto relevo e escudo da Federação Paulista com a inscrição "Campeão Paulista - Série A - 2 - 2001". Já o Palmeiras também terá camisa nova, com o patrocínio da Pirelli, no lugar da Parmalat. Em Jundiaí, cidade colonizada por italianos, os torcedores queriam ver o desempenho do goleiro Marcos, mas ele está na Seleção Brasileira. Os ingressos para a partida estão sendo vendidos por R$ 5 ,00 a arquibancada.