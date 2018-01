Etti vence e se isola na liderança A equipe de Jundiaí se recuperou da derrota sofrida na rodada anterior e venceu o Nacional por 3 a 1, no Vale do Paraíba. Com o resultado, o Etti fez as pazes com a vitória e assumiu a liderança isolada da competição, com 28 pontos. Em São José dos Campos, o time da casa teve muito trabalho para empatar com o Ituano. O jogo terminou em 2 a 2 e o Ituano levou o ponto extra nos pênaltis (6X7). Mesmo assim somou apenas 27 e perdeu a liderança para o Etti. Na abertura da rodada, no sábado, o Juventus venceu o Olímpia na capital por 2 a 1 e chegou até a ser líder relâmpago da competição por apenas um dia, com 26 pontos. Em São José do Rio Preto, o América venceu o Sãocarlense por 3 a 1 e se aproximou dos líderes. O destaque do jogo foi Paulinho Marília, que marcou os três gols do Diabo. Já o Rio Preto foi até Araçatuba e perdeu para o time da casa por 1 a 0. No clássico regional de Ribeirão Preto, o Comercial venceu a Francana por 2 a 1 e conseguiu um alívio na luta contra o rebaixamento. O veterano lateral Ayupe, de falta, fez os dois gols do Comercial que ajudaram o clube chegar aos 18 pontos. No ABC, o Santo André venceu de virada o Paraguaçuense por 2 a 1. Para a equipe de Paraguaçu Paulista, que soma apenas 15 pontos, o resultado representa mais um tropeço rumo à Série A3. Em Mirassol, o time da casa confirmou a má fase e empatou em 2 a 2 com o Bragantino. Nos pênaltis, ainda perdeu o ponto extra. A equipe divide a lanterna com o Paraguaçuense com 15 pontos.