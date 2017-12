Etti vence Mogi Mirim em amistoso Em jogo treino realizado na tarde desta quarta-feira, o Etti/Jundiaí bateu o Mogi Mirim por 2 a 1, preparando-se para sua estréia no Campeonato Brasileiro da Série C. A partida foi realizada no estádio Wílson de Barros, em Mogi Mirim. Depois de Artur defender um pênalti para o Etti, Lauro abriu a contagem para a equipe de Jundiaí. Logo depois, Márcio empatou para o Mogi e Jean garantiu a vitória da vitória do novo integrante da divisão principal do futebol de São Paulo. Todos os gols foram feitos no primeiro tempo. Satisfeito com o desempenho da equipe, o técnico Giba, do Etti/Jundiaí, promoveu várias alterações no segundo tempo. "Foi um bom teste. A equipe se movimentou muito bem e foi possível colocar em campo quase todos os jogadores, o que é bom para ir dando ritmo a todo mundo", disse o treinador. Os meias Wallace e Maurinho, recém contratados, ganharam elogios do treinador: "Wallace começou jogando e foi muito bem. Maurinho entrou no segundo tempo e também teve boa movimentação", comemorou o técnico.