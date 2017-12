Etti vence outra com pinta de campeão Mais uma vez o Etti Jundiaí esbanjou categoria e não teve dificuldades para vencer o Bragantino, por 4 a 1, neste domingo à tarde, em Jundiaí, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. O time é líder absoluto da competição, com 59 pontos, seis a mais que o vice-líder, o Juventus. Os dois primeiros colocados garantirão o acesso para a Série A-1 no próximo ano. Logo no começo do jogo, o veterano Vágner Mancini, cobrando pênalti, abriu o placar para o Etti. Os outros gols da vitória saíram na etapa final, com Marcinho, Mancini e Izaías. O atacante Samir fez o gol de honra do Bragantino (28) seriamente ameaçado p elo rebaixamento. O Santo André (51) foi quem mais subiu na rodada ao vencer, em casa, a Francana (33), por 4 a 2. Os gols do Santo André foram marcados por Humberto, Sandro Gaúcho, Adãozinho e Jajá, com Roberto Carlos e Géia anotando para o time de Franca. O time do ABC é o terceiro colocado, brigando com Juventus e Ituano pela vice-liderança. O Ituano (50) ficou em quarto lugar depois de empatar com o Mirassol (35), em 1 a 1, mas perdendo nos pênaltis, por 2 a 1. Silvinho abriu o placar para o ituano no primeiro tempo, mas Válder, na etapa final, empatou para o time da casa. O lanterna São José (21) está mesmo entregue, tanto que perdeu em casa para o Rio Preto (39), por 3 a 1. Maurinho (2) e Marquinhos Bolacha fizeram os gols do Rio Preto, agora sem o técnico Márcio Rossini, enquanto Renatinho fez o gol do São José, praticamente rebaixado. O Comercial (28) somou dois pontos importantes ao empatar com o Olímpia (37), em 2 a 2, e vencer nos pênaltis, por 3 a 1. Juari (2) marcou para o Comercial, enquanto Hermes e Rodrigo Alemão, pênalti, anotaram para o Olímpia. Em Araçatuba, o Araçatuba (38 ) venceu por 2 a 1, o Sãocarlense (29), com gols de Marcão e Carlinhos no primeiro tempo. Marquinhos diminuiu no final do jogo. Resultados: Araçatuba 2 x 1 Sãocarlense; Etti Jundiaí 4 x 1 Bragantino; Santo André 4 x 2 Francana; São José 1 x 3 Rio Preto; América 2 x 1 Paraguaçuense; Mirassol (2) 1 x 1 (1)Ituano e Comercial (3) 2 x 2 (1)Olímpia. Classificação: 1) Etti Jundiaí - 59 pontos; 2) Juventus 53; 3) Santo André - 51; 4) Ituano 50; 5) América e Rio Preto - 39; 7) Araçatuba - 8; 8) Olímpia - 37; 9) Nacional e Mirassol - 35; 11) Francana - 33; 12) Paraguaçuense 29; 13) Sãocarlense - 29; 14) Comercial e Bragantino - 28; 16) São José - 21.