Etti vence Palmeiras por 1 a 0 O Etti Jundiaí venceu o Palmeiras por 1 a 0 agora à tarde, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, em um jogo que serviu para o time jundiaiense receber as faixas de campeão paulista da Série A-2, a segunda divisão. Seguindo a orientação do técnico Giba, o Etti encarou com muita seriedade o amistoso e mereceu a vitória. A disposição do time da casa criou até um clima tenso em campo. Tanto que o técnico Celso Roth, do Palmeiras, mudou quase todo o time no intervalo e os jogadores que entraram tentaram mostrar serviço. Por conta disso, o jogo acabou sendo faltoso e até violento. Mais entrosado, o Etti dominou as ações em campo. O gol do jogo saiu no início do segundo tempo, em um chute forte de Nenê de fora da área. Ainda na etapa complementar, o Etti teve outras chances de marcar. O Palmeiras, que teve dez alterações para o segundo tempo, não conseguiu reagir e apelou. Aos 35 minutos, o meia Juninho, do Palmeiras, cuspiu no volante Vágner Mancini, que partiu para o revide. Os dois foram expulsos e o jogo não se alterou até seu final.