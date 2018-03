Etti vence partida polêmica na A-2 O Etti Jundiaí manteve a liderança da Série A-2 do Campeonato Paulista neste sábado, ao vencer o América por 2 a 0, em uma partida conturbada no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O Etti era superior em campo e abriu o placar aos 28 minutos, com Vagner Mancini, após jogada individual. O segundo gol surgiu nos acréscimos da primeira etapa, de forma polêmica. Em cobrança de escanteio a favor do Etti, o atacante Paulinho Marília, do América, colocou a mão na bola, mas o árbitro Sálvio Spinola não deu pênalti. No contra-ataque, Bilu empatou a partida, mas o auxiliar William Valdemar Zaccaria apontou a penalidade ao árbitro, que voltou atrás e resolveu invalidar o gol do América e dar o pênalti ao Etti, revoltando os jogadores do time de Rio Preto. Na cobrança, Vagner Mancini fez mais uma vez, dando números finais a partida. Na Rua Comendador Souza, em São Paulo, o Nacional interrompeu o jejum de cinco jogos sem vencer ao bater o Sãocarlense por 2 a 0. Alexandre fez 1 a 0 para o time da capital em cobrança de pênalti, aos 3 minutos, e Terrão ampliou aos 13 minutos do segundo tempo, após driblar 5 jogadores do Sãocarlense. A rodada será completada neste domingo com mais seis jogos, todos com início às 11 horas, por causa da final do Paulistão, às 15 horas, em Ribeirão Preto.