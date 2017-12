Etti vence Rio Branco em jogo-treino O Etti Jundiaí, equipe comandada pelo técnico Giba, derrotou o Rio Branco por 2 a 0, em jogo-treino realizado na tarde desta quarta-feira, em Jundiaí. Os gols foram marcados por Fábio Gomes e Nenê. O time continua treinando forte para realizar uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série C (3a divisão). ?Nesta partida contra o Rio Branco, a equipe foi bem e demonstrou uma enorme evolução no jogo coletivo", comentou Giba.