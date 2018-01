Etti vira modelo para o Bragantino O Etti/Jundiaí deverá ser o modelo do Bragantino para a partida contra o Corinthians amanhã à tarde, em Bragança Paulista, num amistoso de preparação das equipes para o segundo semestre. O time de Jundiaí enfrentou o Palmeiras sábado, em um amistoso e venceu por 1 a 0. ?A repercussão da vitória do Etti sobre o Palmeiras foi grande e pretendemos seguir o mesmo caminho?, disse o treinador Nei, ex-zagueiro e capitão da equipe do Bragantino que se sagrou campeã paulista em 90, cujo treinador era Wanderley Luxemburgo. Segundo ele, a equipe de Bragança mistura jogadores jovens - entre 19 e 21 anos - com outros consagrados, como os meias Mazinho, Alberto e João Santos; o lateral Gil e o atacante e Sílvio. Os dois últimos estão integrados ao elenco, mas ainda dependem de acerto salarial. Mazinho e João Santos não estão em boas condições físicas e, por causa disso, não devem ser aproveitados no amistoso. O Bragantino tenta se reorganizar, em mais uma tentativa de voltar à primeira divisão do Estado. O presidente do clube é Marco Chedid mas, na prática, a função é exercida pelo pai, o deputado estadual Nabi Abi Chedid. No início deste ano, ele convidou Nei para organizar o departamento de futebol do clube. A categoria juniores é coordenada por Luís Muller - outro ex-jogador do time. A categoria juvenil ficou sob a responsabilidade de Da Silva, ex-jogador e irmão do meia Alberto. ?Em quatro anos é a primeira vez que os pagamentos estão em dia e o time fica numa posição intermediária na classificação da Série B do Campeonato Paulista, longe do rebaixamento?, comemora o técnico Nei.