Etti volta a sonhar com classificação O Etti Jundiaí pode ser semifinalista do Torneio Rio-São Paulo. Esta é a opinião do técnico Giba, animado com a vitória sobre o Guarani, por 1 a 0, a segunda dentro da competição. Para ele, existe um equilíbrio muito grande de forças e "tudo é possível". Depois de se reabilitar da goleada sofrida para o Botafogo, por 5 a 1, o Jundiaí chegou aos 12 pontos na décima posição. De quebra, abandonou também a última posição entre os clubes paulistas, que agora é da Portuguesa, que tem 10 pontos. Mas Giba aposta no crescimento técnico do time. E um dos principais motivos é a união do grupo. Os jogadores fizeram um pacto pela vitória após os maus resultados do início da competição. "Estamos mostrando que nosso time é forte. Estávamos criando chances em todos os jogos, mas a bola insistia em não entrar. Desta vez tivemos a felicidade de vencer o Guarani e dar um passo importante à classificação", explicou Giba. O próximo compromisso do Jundiaí é a Ponte Preta, sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Para este jogo, o treinador terá a volta do meia Marcinho, que cumpriu o segundo jogo de suspensão pela expulsão contra o São Paulo, na estréia do Rio-São Paulo. Por outro lado, o volante Vágner Mancini continua fora dos planos. O jogador ainda se recupera de contusão e só deverá voltar ao time daqui a duas semanas.