'Eu me sinto responsável pela instabilidade do Corinthians', diz Tite

O técnico Tite revelou nesta sexta-feira, em entrevista exclusiva ao Estado, que "se sente responsável pela instabilidade" vivida pelo Corinthians neste ano, logo após sua saída do time paulista rumo à seleção brasileira. Três treinadores já comandaram a equipe na temporada desde a despedida de Tite.

Na sua avaliação, sua saída repentina foi crucial para a queda do rendimento do Corinthians ao longo do ano. "Eu me sinto responsável pela instabilidade que o Corinthians teve esse ano. Tinha todo um planejamento de trabalho, que foi remontado com a perda de jogadores. Foi uma oportunidade ímpar que surgiu, fui um pouco egoísta. Mas me sinto responsável, sim."

Desde que Tite saiu, o Corinthians foi comandado por Cristóvão Borges, pelo auxiliar Fábio Carille e agora por Oswaldo de Oliveira. Com Tite, a equipe disputava a ponta da tabela. Hoje, só briga por vaga na Copa Libertadores por conta das vagas extras que o Campeonato Brasileiro passou a oferecer, após mudanças na competição continental. Agora são seis vagas, duas a mais do que nos anos anteriores.

Para efeitos de comparação, Tite comandou a equipe por sete jogos neste Brasileirão com quatro vitórias, um empate e duas derrotas, tendo sido seu último compromisso contra o Palmeiras na 7ª rodada, em que estava na 4ª posição, com 13 pontos. Hoje, a equipe ocupa a 7ª posição, com 54 pontos, sendo 15 vitórias, nove empates e 12 derrotas.

Por outro lado, a seleção brasileira cresceu sob o comando do treinador. Ele segue com aproveitamento de 100% na equipe, com seis vitórias em seis jogos, e a liderança isolada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Questionado sobre a queda de rendimento do goleiro Cássio, titular sob seu comando e atualmente no banco de reservas do Corinthians. Tite admitiu que o jogador não faz uma boa temporada com a camisa corintiana. "O Cássio é um excelente goleiro. Ele é um extraordinário, mas precisa recuperar as condições físicas como estava na Libertadores", declarou.