Eu mereço ser convocado para a Eurocopa, diz Del Piero O capitão da Juventus, Alessandro Del Piero, acredita que merece ser convocado para disputar a Eurocopa de 2008 após marcar 18 gols na atual temporada do Campeonato Italiano. Del Piero, que estava na seleção campeã mundial em 2006, não joga pela Itália desde sua má exibição em um empate sem gols contra a França, pelas eliminatórias, em setembro. Porém, os pedidos para que ele seja convocado vêm aumentando depois que o meia foi fundamental para ajudar a Juventus, terceira colocada no Campeonato Italiano, a conseguir uma vaga na Liga dos Campeões em seu retorno à primeira divisão. O time foi rebaixado devido a um escândalo de manipulação de resultados. "Eu acho que fiz por merecer a Eurocopa com uma brilhante temporada", disse Del Piero ao canal de TV da Juventus. "No final, (o técnico Roberto) Donadoni fará calmamente sua convocação e chamará os que a mereceram." Donadoni disse na semana passada que, na atual fase, Del Piero é um nome forte para estar no elenco que disputará a Euro 2008. O jogador de 33 anos marcou 27 gols em 85 jogos pela seleção. (Por Paul Virgo)