"Eu também quero ser David Beckham" Eles não são casados com popstars, não são paparicados pela imprensa do mundo todo, não geram cifras milionárias nem sequer recebem em dólar. Mas tanto Alex Alves, do Atlético Mineiro, quanto Júlio Baptista, do São Paulo, têm uma ?porção David Beckham?. ?Eu adoro ele. Mesmo! Adoro muito?, admite o atacante do Atlético Mineiro em relação ao astro inglês que mais comercializa a própria imagem extra-campo, contratado recentemente pelo Real Madrid por US$ 25 milhões. ?Nada a ver. É muito diferente... o Beckham tem um monte de gente de marketing por trás dele?, contestou, num primeiro momento, o jovem volante do São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde