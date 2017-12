EUA alertam para riscos na Eurocopa O governo dos Estados Unidos fez um alerta aos norte-americanos que forem a Portugal para acompanhar a Eurocopa, torneio que reúne as principais seleções européias de futebol e que será disputado de 12 de junho a 4 de julho. Segundo comunicado do Departamento de Estado dos EUA, divulgado nesta quinta-feira, há risco de ataques terroristas durante a competição, bem como na peregrinação de Fátima, que já começou, e no Rock in Rio Lisboa, em maio. Apesar de não ser vítima de ataques terroristas há mais de 20 anos, Portugal apoiou a invasão ao Iraque, tendo, inclusive, enviado 128 soldados ao país. Além disso, depois das bombas nos trens de Madri (Espanha), em março passado, os portugueses reforçaram a segurança com medo de serem o próximo alvo. Tanto que pediram a ajuda da Otan para fazer a segurança da Eurocopa. No mesmo comunicado, o governo dos EUA aconselha os norte-americanos a tomarem cuidado também com os hooligans que estiverem em Portugal durante a Eurocopa. ?Incidentes com hooligans aconteceram em outros campeonatos europeus, incluindo brigas entre torcedores e vandalismo nas áreas dos estádios?, diz o texto.