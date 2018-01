EUA, Argentina e Alemanha classificam Três seleções garantiram neste sábado a classificação para a próxima fase do Campeonato Mundial Sub-20 de futebol, que está sendo disputado na Holanda: Estados Unidos, Argentina e Alemanha. Todos garantiram a vaga no Grupo D da competição. Os Estados Unidos terminaram em primeiro lugar após vencer o Egito por 1 a 0, somando sete pontos. Já o segundo colocado foi a Argentina, que venceu os alemães também pelo placar mínimo (1 a 0), garantindo assim seis pontos, enquanto que a Alemanha fica com quatro. E o Egito, quarto e último colocado, pois não somou pontos, está eliminado. Os confrontos destes times na próxima fase serão: Estados Unidos x melhor 3.º colocado dos grupos B, E ou F, no dia 21 (terça-feira), enquanto que a Argentina enfrenta a Colômbia no dia 22 (quarta). A Alemanha aguarda a definição dos outros terceiros para saber contra quem joga.