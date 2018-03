EUA barram a entrada de Kluivert Autoridades norte-americanas proibiram a entrada do atacante Patrick Kluivert, do Barcelona, nos Estados Unidos, onde o clube espanhol fará uma pré-temporada de dez dias. O jogador holandês necessita de um visto especial por ser considerado culpado em um acidente automobilístico em 1995, na Holanda. Naquela oportunidade, o motorista do outro veículo morreu e Kluivert foi condenado a prestar 240 horas de serviços à sociedade. ?Fizemos todo o possível para que Kluivert pudesse entrar no país, mas as autoridades de imigração disseram que sem o visto especial é impossível?, explicou o assessor do Barcelona, Chemi Terés. Há dois anos, Kluivert já não havia conseguido um visto de entrada nos Estados Unidos após a nova regulamentação estabelecida pelo Departamento de Justiça daquele país, em razão dos atentados terroristas de 11 de setembro, restringindo vistos a pessoas que já tenham sido condenadas. ?Ninguém do grupo sabia sobre isso e o jogador também não comunicou a ninguém. Porém, estava ciente de que poderia ter problemas. Pensou que por estar com toda a delegação poderia passar?, contou Terés. Kluivert retornou para Barcelona, onde realizará exercícios para manter a forma. Na segunda-feira, o atacante viajará para Madri, acompanhado por um representante do Barcelona, para solicitar a permissão de entrada nos Estados Unidos e fortalecer a equipe espanhola nos amistosos. A ausência do atacante, que marcou 16 gols na temporada passada do Campeonato Espanhol, desagradou profundamente o técnico Frank Rijkaard, que ainda não decidiu se o Barcelona necessita ou não de um outro jogador para a posição.