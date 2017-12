EUA derrotam a Angola com autor de gol desconhecido A quatro dias da abertura da Copa do Mundo da Alemanha, os Estado Unidos sofreram para bater a seleção da Angola por 1 a 0, nesta segunda-feira, em amistoso disputado em Norderstedt, perto de Hamburgo. O único gol do confronto foi realizado pelo atacante Brian McBride. A nota curioso do confronto foi que ninguém soube informar o autor do tento após o apito final, uma vez que a equipe comandada pelo treinador Bruce Arena atuou sem numeração nos uniformes. "Eles não usaram números e a equipe dos Estados Unidos não quis me dar os nomes dos jogadores", disse o treinador de Angola, Oliveira Gonçalves. "Foi um pouco confuso", completou o atacante Akwa. A imprensa não teve acesso ao jogo porque as portas do estádio foram fechadas. No Grupo E do Mundial da Alemanha, os Estados Unidos estréiam no torneio contra a República Checa, na próxima segunda-feira, em Gelsenkirchen. Itália e Gana completam a chave.