EUA derrotam El Salvador na Copa Ouro Os Estados Unidos estrearam com vitória na Copa Ouro, ao derrotar, neste sábado, em Foxboro, a seleção de El Salvador por 2 a 0. Os gols foram marcados por Eddie Lewis e Brian McBride. Com este resultado, os Estados Unidos lideram o Grupo C, com três pontos. El Salvador e Martinica, sem pontos, completam o grupo. Na próxima rodada, segunda-feira, os norte-americanos enfrentam Martinica.