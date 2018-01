EUA descobrem em Gana o "novo Pelé" Os que o tem visto jogar estão tão maravilhados e que acreditam estar diante de uma síntese de dois dos maiores futebolistas de todos os tempos, Pelé e Maradona. Ele é a ?arma secreta? com que conta o treinador da seleção norte-americana, Bruce Arena, para levar a sua equipe ao Mundial da Alemanha, em 2006. Se ele estiver certo, tal ?arma? teria, na ocasião, 17 anos ? a mesma idade com a qual Pelé estreou mundialmente, na Suécia, em 1958. A grande esperança americana se chama Freddy Adu, tem 13 anos, e abandonou Gana em novembro de 1997, quando sua família ganhou um visto de residência legal nos Estados Unidos por meio da loteria anual realizada pelo Departamento de Estado americano. Isso quer dizer que a sua família já pode pedir sua naturalização nos Estados Unidos. Adu, enquanto isso não ocorre, não só foi convocado, mas já treina com a seleção Sub 17. Antes dele, nunca um jogador com a sua idade havia sido convocado. No ano passado, Ray Hudson, treinador do D. C. United, da MLS, a liga profissional de futebol dos Estados Unidos, permitiu que Freddy Adu treinasse na sua equipe. ?Ele é um em 10 milhões. Um jogador como esse não se encontra com facilidade. É realmente um fenômeno?, disse, entusiasmado. O garoto, que pesa 73 quilos e mede 1,73 m, tem ombros largos, músculos fortes e cursa a sétima série em um colégio perto de Washington D.C. No campeonato interescolar do ano passado chamou a atenção ao fazer 25 gols em 16 partidas, além de contribuir com seus passes para outros 12 gols. Foi então quando Hudson o levou para fazer testes em sua equipe. ?Entrou como uma luva na mão. Demonstrou que suas habilidades estavam acima de seus 13 anos. Poderia jogar na MLS em qualquer momento?, disse o técnico. Os comentários de Hudson chegaram rapidamente aos ouvidos de Bruce Arena. O garoto de Gana foi chamado imediatamente para a seleção Sub 17 que jogará em março as eliminatórias regionais para o próximo campeonato mundial da categoria, na Finlândia. Arena e Hudson estão maravilhados com Adu. Elogiam sua grande visão de gol, seu domínio de campo, o controle da bola, sua habilidade para se desmarcar, a precisão nos passes e a potência do chute. A imprensa dos Estados Unidos descobriu de imediato o ?novo Pelé?. The New York Times, The Miami Herald, Newsweek e Sports Illustrated dedicaram reportagens contando a sua história e falando de seu potencial. Para a Newsweek, Adu revelou que quer apenas jogar e se divertir. Mesmo assim, confessou que às vezes, até se espanta com o que faz. A reportagem da revista informa que quando deixou Gana, seus amigos lhe disseram que na América não se jogava futebol. Ao menos, não muito bem. ?Disseram que aqui ia ser muito chato.? Ao contrário. Adu está maravilhado com os jovens talentosos que o cercam. ?Eles são tão bons que eu não fico tentado a resolver o jogo sozinho?, disse ele, que, ao lado dos companheiros, marcou 19 gols em 30 jogos, contra profissionais, equipes universitárias e seleções juvenis de outros países. Mas para disputar o Mundial Sub 17, ele tem, primeiro, de obter a cidadania americana, o que espera conseguir em breve. ?Mal posso esperar para vestir, de verdade, o uniforme deste país. Já me sinto americano.? Diante de semelhante promoção, os olheiros europeus não perderam tempo e Piero Ausilio, diretor das divisões de base da Inter de Milão disse ao The New York Times que Adu já pode ir jogar na Europa. ?É um jogador talentoso, de grande condição física e de uma técnica maravilhosa. Ele pode ser o primeiro norte-americano a jogar em nosso clube?, disse Ausilio, revelando que a Inter já lhe ofereceu US$ 750 mil apenas para se comprometer a firmar um contrato com a equipe quando fizer 18 anos.