EUA e México estréiam em eliminatória Estados Unidos e México estréiam nesta quarta-feira na fase final das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, na região da Concacaf (Confederação Centro e Norte-Americana e do Caribe de Futebol). As duas equipes, que serão adversárias da seleção brasileira em amistosos no sábado e na quarta-feira, respectivamente, enfrentam-se em Columbus, nos Estados Unidos. Outros dois jogos completam a rodada: a Costa Rica receberá Honduras, em San José, e a Jamaica, cujo técnico é o brasileiro Clóvis de Oliveira, jogará contra Trinidad & Tobago, em Kingston. Três dos seis times que estão participando da fase final das eliminatórias pela Concacaf vão garantir vaga no Mundial. México e Estados Unidos são os favoritos. A outra vaga deve ser disputada entre Jamaica e Costa Rica. A competição segue até novembro deste ano. Os destaques da equipe norte-americana são o goleiro Tony Meola e os meias Coby Jones e Claudio Reyna. Pelo México, que não vence há cinco partidas, os mais conhecidos são o goleiro Jorge Campos e o atacante Luís Hernandez. A Federação Mexicana de Futebol está oferecendo US$ 75 mil a cada atleta pela classificação para a Copa. DEMISÃO - O técnico do Kuwait, Dusan Uhrin, foi demitido, hoje, após a derrota de sua seleção para Bahrein por 1 a 0. A equipe não tem mais chances de ir ao Mundial.