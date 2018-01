EUA e México se enfrentam por empate Estados Unidos e México podem definir neste sábado, em Columbus (Ohio), suas vagas na Copa da Alemanha. Basta apenas um empate para as duas seleções, no jogo entre ambos, se classificarem na zona da Concacaf, que tem três vagas reservadas no Mundial de 2006. O México tem 16 pontos e os Estados Unidos, 15, ampla vantagem em cima da Costa Rica e Guatemala, os dois com sete pontos cada um. Estados Unidos lutam por sua oitava participação na Copa do Mundo e o México, pela décima terceira. Tudo indica que os mexicanos e os norte-americanos estarão na Alemanha no ano que vem. Guatemala e Costa Rica disputarão o terceiro lugar e a seleção que ficar em quarto jogará uma repescagem contra uma equipe da Ásia, que pode ser Uzbequistão ou Barein. Jogam ainda neste sábado: Costa Rica x Panamá; e Trinidad Tobago x Guatemala.