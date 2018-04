EUA e México vencem e ficam perto da Copa de 2010

Em Port of Spain, os Estados Unidos derrotaram Trinidad & Tobago por 1 a 0 - gol do volante Ricardo Clark, aos 17 minutos do segundo tempo - e assumiram a liderança, com 16 pontos. A seleção local, lanterna com cinco, já está eliminada.

O México sofreu para derrotar Honduras, antigo líder, por 1 a 0, no estádio Azteca, na Cidade do México. O gol da vitória, do atacante Cuauhtémoc Blanco, foi marcado em um pênalti aos 30 da segunda etapa. Com o resultado, os mexicanos subiram para o segundo lugar, com 15 pontos, dois a mais que os hondurenhos, que caíram para a terceira colocação.

Quem poderia entrar na zona de classificação direta para a Copa era a Costa Rica. Só que um gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo, feito por Rudis Corrales, deu a vitória para El Salvador, que jogava em casa. Com os mesmos 12 pontos de três rodadas atrás, os costarriquenhos ocupam a quarta posição. Os salvadorenhos, com remotas chances de classificação, estão em quinto, com oito pontos.

Ao final do hexagonal decisivo, as três primeiras colocadas se classificarão para a Copa. O país que terminar em quarto lugar terá o direito de jogar uma repescagem contra o quinto colocado das Eliminatórias da Conmebol (América do Sul), que hoje é a Argentina.