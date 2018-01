EUA e Panamá fazem final da Copa Ouro Estados Unidos e Panamá se classificaram, nesta quinta-feira, para a grande final da Copa Ouro - torneio organizado pela Concacaf, equivalente à Copa América. No primeiro jogo da rodada dupla das semifinais, em New Jersey, os donos da casa venceram de virada Honduras por 2 a 1, com dois gols nos últimos cinco minutos. Na partida seguinte, o Panamá surpreendeu a Colômbia (convidada pela organização) e venceu por 3 a 2. A decisão acontecerá no próximo domingo, também em New Jersey. Recentemente, os Estados Unidos derrotaram o rival por 2 a 0, na Cidade do Panamá, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.