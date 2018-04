EUA e Rússia iniciam a decisão da Copa Davis

Estados Unidos e Rússia iniciam nesta sexta-feira a decisão da Copa Davis, em Portland, a partir das 19 horas (de Brasília). Apenas jogadores de elite participam da decisão: os norte-americanos terão Andy Roddick, número 6 do mundo, e James Blake, número 13, para os jogos de simples, além da melhor dupla do mundo, os gêmeos Mike e Bob Bryan, que neste ano ganharam 11 títulos. Os visitantes respondem com o polêmico número 4 do mundo, Nikolay Davydenko, acusado de envolvimento em escândalos de manipulação de resultados para favorecer apostadores, além de outros três entre os 40 primeiros do ranking: Mikhail Youzhny (19.º), Igor Andreev (33.º) e Dmitry Tursunov (34.º). No ano passado, a Rússia, com Marat Safin no lugar de Andreev, venceu esse mesmo time norte-americano por 3 a 2, em Moscou, nas semifinais - depois seria campeã diante da Argentina. Roddick já avisou que conta com o apoio da torcida, que esgotou os ingressos em apenas 17 minutos. "Isso mostra que as pessoas estão animadas por estar aqui, assim como nós", disse o jogador. "Eles querem torcer pelos Estados Unidos, não importa se é futebol ou tênis, e a Davis é uma excelente oportunidade para manifestar esse patriotismo", completou Blake. Os Estados Unidos, que já somam 31 conquistas na Davis, tentam quebrar um jejum que vem desde 1995, quando bateram a mesma Rússia por 3 a 2, em Moscou, com um time formado por Jim Courier, Todd Martin e um ainda jovem Pete Sampras. Os russos somam duas conquistas, a do ano passado e a de 2002, quando bateram a França por 3 a 2 na final, em Paris, tornando-se o primeiro finalista a virar uma desvantagem de 2 a 1. O capitão Shamil Tarpischev espera um jogo difícil, mas acredita em sua equipe. "Eles vão jogar em casa no piro duro, que favorece seus jogadores, e têm 60% de chances de vencer, mas nunca se sabe." Davydenko vê o título como uma chance de redenção. "Vai ser difícil, mas se vencermos certamente será o melhor momento do ano para mim."