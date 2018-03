EUA ficam em terceiro lugar na Copa Ouro Diante de 5.093 torcedores, os Estados Unidos ficaram com o terceiro lugar na Copa Ouro, ao derrotar, neste sábado à noite, no Estádio Orange Bowl, em Miami, a Costa Rica, por 3 a 2, de virada. Rolando Fonseca abriu o placar para a Costa Rica, aos 24 minutos do primeiro tempo. Carlos Bocanegra empatou para os norte-americanos, aos 29 minutos, mas, dez minutos depois, Rolando Fonseca voltou a colocar a seleção costa-riquenha em vantagem. A virada norte-americana veio na segunda etapa. Earnie Stewart empatou a disputa aos dez minutos e Bobby Convey fez o gol da vitória aos 22 minutos. Brasil e México decidem o título da Copa Ouro, neste domingo, às 14 horas, na Cidade do México.