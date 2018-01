EUA ganha e também vai à Copa do Mundo A seleção de futebol dos Estados Unidos foi mais um time que garantiu neste sábado à noite sua classificação para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, ao vencer o México por 2 a 0 (gols de Steve Ralston aos 8 e Marcus Beasley aos 12 minutos do segundo tempo), pelo hexagonal final da Concacaf (Confederação Centro-Americana de Futebol). Esta é a quinta vez consecutiva que os americanos vão disputar o principal torneio do futebol no mundo. Com a vitória, os EUA lideram com 18 pontos, dois a mais que os mexicanos, que ocupam a segunda posição e adiam pela segunda vez a definição da classificação. Caso a Costa Rica perca - ainda neste sábado - para o Panamá, os mexicanos passam. Senão, decidem na próxima rodada, quando enfrentam o Panamá. No outro jogo desta região, Trinidad&Tobago venceu a Guatemala por 3 a 2.