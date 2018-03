EUA garantem vaga na 2ª fase da Copa Ouro A seleção dos Estados Unidos garantiu vaga na segunda fase da Copa Ouro, nesta segunda-feira à noite, ao derrotar Martinica, por 2 a 0, em Foxboro. Os atuais campeões da competição repetiram o placar do primeiro jogo, quando venceram El Salvador, e ficaram com o primeiro lugar no Grupo C, com seis pontos. Os gols norte-americanos saíram no primeiro tempo. Steve Ralston abriu o placar aos 39 minutos e Brian McBride ampliou aos 43 minutos. Martinica e El Salvador, que não somam pontos, decidem o segundo lugar do grupo, nesta quarta-feira. Na próxima fase, os Estados Unidos vão enfrentar o segundo colocado do Grupo D, que reúne Cuba, Canadá e Costa Rica.