EUA goleiam Nigéria no Mundial feminino O time de futebol feminino dos Estados Unidos goleou a Nigéria, por 5 a 0, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do 4º Campeonato Mundial. As equipes estão no Grupo A, que também teve a vitória da Suécia sobre a Coréia do Norte por 1 a 0. As norte-americanas lideram o grupo com seis pontos, contra três de suecas e coreanas. A Nigéria ainda não somou ponto. Pelo Grupo D, a Rússia não teve dificuldades para bater Gana por 3 a 0.