EUA mantêm ponta no ranking do futebol feminino; Brasil é 3.º

2.º - Alemanha, 2149

3.º - Brasil, 2122

4.º - Suécia, 2067

5.º - Coreia do Norte, 2026

6.º - Japão, 2010

7.º - Noruega, 2001

8.º - Inglaterra, 1977

9.º - França, 1968

10.º - Dinamarca, 1955

ZURIQUE - A Fifa divulgou nesta sexta-feira seu último ranking do futebol feminino neste ano, no qual os EUA continuam em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, seguido por Alemanha - campeã europeia e mundial - e do Brasil.

Na comparação com o ranking anterior, divulgado em setembro, a única variação entre as dez primeiras foi a troca de posições entre França, agora a nona colocada, e Dinamarca, a décima.

A Fifa, que atualizará seu ranking feminino após a disputa da Copa Algarve, em Portugal, em fevereiro de 2010, confirmou que Colômbia, Peru, Chile, Equador e Bolívia retornaram à lista ao competirem nos Jogos Boliviarianos. O Egito também voltou.

Quatorze equipes, entre elas dez africanos, deixaram o ranking já que não disputaram nenhuma partida oficial em 18 meses.