EUA marcam cinco amistosos preparatórios para Copa Os Estados Unidos marcaram cinco amistosos de preparação para a Copa do Mundo, contra Alemanha, Jamaica, Letônia, Marrocos e Venezuela. No dia 22, a seleção dirigida pelo técnico Bruce Arena enfrentará a Alemanha, no estádio Westfalenstadion, em Dortmund. No dia 11 de abril, recebem na Carolina do Norte a Jamaica. Os outros três amistosos serão disputados no final em maio. No dia 23, enfrentam o Marrocos, em Nashville, no Tennesse. Dia 26, recebe a Venezuela, em Cleveland, Ohio, e dia 28 enfrentará a Letônia, em East Hartford, Connecticut. Apesar dos riscos de fazer três partidas consecutivas poucos dias antes da estréia na Copa do Mundo, o técnico norte-americano considera ser muito importante disputar essas partidas para fazer os últimos ajustes na equipe. Neste ano, os Estados Unidos disputaram cinco partidas, venceram quatro e empataram uma: Canadá (0x0), Noruega (5x0), Japão (3x2), Guatemala (4x0) e Polônia (1x0). A seleção norte-americana está no Grupo E da Copa, ao lado de Itália, Gana e República Checa.