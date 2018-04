EUA pedem ao Paraguai a prisão de ex-presidente da Conmebol O Ministério do Exterior do Paraguai confirmou, na tarde desta quarta-feira, que a embaixada dos Estados Unidos em Assunção pediu a prisão a extradição de Nicolás Leoz, paraguaio que presidiu a Conmebol por 27 anos e renunciou ao cargo em 2013. Ele é um dos acusados de comandar um suposto esquema de corrupção no futebol, investigado inicialmente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e que envolvia o pagamento de propinas a diversos dirigentes esportivos.